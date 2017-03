Android O – znamy listę zgodnych urządzeń

Bardzo wczesna wersja rozwojowa Androida O jest już dostępna. Na razie przeznaczona jest ona wyłącznie dla programistów, by ci mogli testować gry i aplikacje na ten system. Jest wciąż zbyt wiele błędów i niedoróbek, by móc polecić testy osobom, które lubią polegać na swoich urządzeniach. Jeżeli jesteś świadom ryzyka, to oczywiście zapraszamy do zabawy. Niestety, nie każdy będzie mógł się pobawić nowym systemem. Pierwsza wersja deweloperska Androida O dostępna jest na następujące urządzenia: Nexus 5X

Nexus 6P

Nexus Player

Pixel C

Pixel

Pixel XL