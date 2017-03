Android O – znamy orientacyjną datę premiery!

Android O we wczesnej wersji rozwojowej jest już dostępny do pobrania. To jednak, no właśnie, bardzo wczesna wersja, która nawet nie osiągnęła fazy betatestów. Kiedy dostaniemy finalną wersję?

Android O doczeka się czterech wersji deweloperskich. Druga ma się pojawić w maju i ma osiągnąć stadium rozwoju beta. W czerwcu ma się pojawić trzecia, wraz z ostatecznym zestawem API i końcową wersją SDK. W lipcu pojawi się czwarta i ostatnia wersja deweloperska.

Produkcyjna wersja, a więc ta przeznaczona dla normalnych użytkowników, pojawi się w trzecim kwartale bieżącego roku. Wtedy aktualizacja ta zostanie udostępniona urządzeniom Pixel i Nexus a także partnerom sprzętowym firmy Google.