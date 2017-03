Android właśnie przegania Windows w wyścigu o tytuł najpopularniejszego systemu świata

Czy pięć lat to dużo, czy też mało? Pięć lat temu, w styczniu 2012 roku udział wszystkich wersji Windows mierzony w postaci systemów urządzeń służących do przeglądania internetu wynosił 82 procent. W tym samym momencie osoby korzystające z urządzeń z Androidem stanowiły wśród internautów 2,2 procent. Różnica totalna, absolutna, przepastna. Minęło pięć lat (plus miesiąc) i w lutym 2017 roku udziały Windows w rynku urządzeń korzystających z internetu to 38,6 procent, natomiast Android wykrywany jest na 37,4 procent urządzeń. No i te bardzo wyraźne tendencje – spadkowa w przypadku Windows i wzrostowa Androida. Prędzej czy później te dwie linie się przetną, i raczej odbędzie się to właśnie "prędzej". Warto wspomnieć też o pewnej innej znamiennej statystyce, która poniekąd wpływa na dobry wynik Androida w powyższym zestawieniu. Już od października 2016 roku większa liczba internautów korzysta z systemów (i urządzeń) mobilnych, w porównaniu do użytkowników notebooków i desktopów. Czy Microsoft ma się czym martwić? Na pewno tak, jeśli chodzi o rynek urządzeń mobilnych. Natomiast w przypadku systemów komputerowych, Windows nadal zachowuje zdecydowanie dominującą pozycję – aż 84,1 procent użytkowników komputerów korzystających z internetu wykorzystywało którąś wersję "okienek".