Microsoft zredukuje wielkość aktualizacji o około 35 procent

Zaczęło się od wprowadzenia w listopadzie 2016 roku rozwiązania o nazwie Unified Update Platform (UUP), z którego jako pierwsi skorzystać mogli właśnie uczestnicy programu Windows Insider. Obecnie Microsoft ogłosił, że dzięki UUP nowe wersje rozwojowe systemu Windows będą możliwe do ściągnięcia z użyciem rozwiązania o nazwie "differential download packages" (dosłownie: zróżnicowane zestawy pobraniowe), co w praktyce oznacza jedno – ściągane będzie wyłącznie to, co nowe. Przed rozpoczęciem ściągania nowej wersji rozwojowej systemu nowe rozwiązanie Microsoftu sprawdzi, które pliki powinny być wymienione na nowe – i tylko te zostaną ściągnięte. Oblicza się, że pozwoli to na zredukowanie rozmiaru aktualizacji o około 35 procent.