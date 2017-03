Ostatnie podrygi Windows Vista

Podobnie jak w przypadku systemu Windows XP, Microsoft już wkrótce zakończy wsparcie dla kolejnej wersji swojego OS-a. Żadnych nowych aktualizacji zabezpieczeń, żadnych poprawek stabilności, żadnej pomocy technicznej - nawet płatnej. Po 11 kwietnia Microsoft odcina się całkowicie od Windows Vista. Firma przypomina użytkownikom, że korzystanie z niewspieranej wersji systemu wiąże się z ryzykiem - wszystkie luki, które po tej dacie zostaną wykryte prze Internautów, nie zostaną już nigdy naprawione. Z tego powodu Microsoft zachęca, by użytkownicy zmigrowali do najnowszej wersji systemu - Windows 10. Każdy posiadacz Visty, który będzie chciał to uczynić otrzyma 50% zniżki. Dobra wiadomość jest taka, że tylko nieliczni zmartwią się powyższą wiadomością. Aktualnie tylko 0,78% posiadaczy komputerów z systemem Windows korzysta z tej wersji oprogramowania. Co ciekawe wciąż więcej jest użytkowników Windowsa XP (8%), którego Microsoft przestał wspierać w 2014 roku.