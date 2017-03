Pierwsze wycieki o następcy Androida O

Według niepotwierdzonych informacji, Android O wprowadzi kolejne, po Nougatcie, zmiany w powiadomieniach. Nie wiadomo o jakie zmiany chodzi (synchronizacja powiadomień?), ale ma być o coś istotnego. Android O ma wprowadzić też dodatkowe pole przy ikonach, dzięki czemu przy każdej z nich będziemy mieli oznaczenie na temat ewentualnych powiadomień pochodzących z danej aplikacji. Pojawią się też „adapcyjne ikony”, choć nie zupełnie wiemy co o oznacza. Android O ma też lepiej zarządzać zadaniami w tle, przez co pozwoli na dłuższą pracę urządzeń bez potrzeby podłączania ich do ładowarki. Z kolei tryb PiP (picture-in-picture) ma zostać skopiowany z Android TV i umieszczony w „zwykłym” Androidzie. Pojawić ma się też wiele nowości związanych z klientami korporacyjnymi. Android O ma zostać po raz pierwszy zaprezentowany w maju na konferencji Google I/O. Według niepotwierdzonych informacji, Android O wprowadzi kolejne, po Nougatcie, zmiany w powiadomieniach. Nie wiadomo o jakie zmiany chodzi (synchronizacja powiadomień?), ale ma być o coś istotnego. Android O ma wprowadzić też dodatkowe pole przy ikonach, dzięki czemu przy każdej z nich będziemy mieli oznaczenie na temat ewentualnych powiadomień pochodzących z danej aplikacji. Pojawią się też „adapcyjne ikony”, choć nie zupełnie wiemy co o oznacza. Android O ma też lepiej zarządzać zadaniami w tle, przez co pozwoli na dłuższą pracę urządzeń bez potrzeby podłączania ich do ładowarki. Z kolei tryb PiP (picture-in-picture) ma zostać skopiowany z Android TV i umieszczony w „zwykłym” Androidzie. Pojawić ma się też wiele nowości związanych z klientami korporacyjnymi. Android O ma zostać po raz pierwszy zaprezentowany w maju na konferencji Google I/O.