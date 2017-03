Windows XP wciąż posiada więcej użytkowników niż Vista i Windows 8 razem wzięte

Zanim przedstawimy konkretne dane, musicie pamiętać, że dotyczą one jedynie komputerów, na których zainstalowany jest system antywirusowy Avast. Z raportu wynika, że największą popularnością wśród użytkowników Windowsa cieszy się wersja Windows 7 - jest ona zainstalowana na 56 milionach PC, co oznacza udział w rynku wynoszący około 48%. Windows 10 oczywiście rośnie w siłę i jest on zainstalowany na 35 milionach pecetów, co odpowiada około 30% rynku.

Najciekawiej prezentują się statystyki użytkowników Windows XP. Choć system nie otrzymuje aktualizacji od kwietnia 2014 roku, to nadal zainstalowany jest na około 6,5 milionach komputerów, co daje mu 5,65% udziału w rynku. Jest to więcej niż udział systemów Windows Vista (2,08%) i Windows 8 (2,51%) razem wziętych.