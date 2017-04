Windows 3.1 ma już 25 lat!

Windows 3.1 obchodzi dziś swoje 25. urodziny. To poprzednik Windowsa 95, w którym jeszcze nie było Menu Start czy Paska zadań, a więc elementów które dziś wręcz definiują Windows. System był sprzedawany na, do wyboru, sześciu dyskietkach lub jednej płycie CD. Nowości, jakie wprowadził względem Windows 3.0 to obsługa metody przeciągnij-i-upuść w menadżerze plików, tryb szybkiego formatowania dyskietek czy kontekstowa pomoc. Co ciekawe, okres wsparcia dla tego systemu był rekordowy jak na świat Microsoftu. Ostatnia aktualizacja do niego wyszła… w listopadzie 2006 roku!