Zapłacisz jednym spojrzeniem?

Według serwisu 9to5Google w kodzie APK Android Pay 1.22 odnaleźć można funkcję o nazwie "Visual ID". Jest ona opisana jako "a secure way to confirm your identity at parcitipating stores, making it easier to do things like earn loyalty points and redeem rewards". Można to tłumaczyć jako "bezpieczny sposób potwierdzania tożsamości użytkownika smartfona z Android Pay, dzięki czemu możliwe będzie - w wybranych sklepach - gromadzenie punktów lojalnościowych i odbieranie nagród".

Niezależne badanie kodu najnowszej wersji APK Android Pay 1.22 wykonali również eksperci z AndroidPolice. Doszli oni do wniosku, że kiedy tożsamość użytkownika zostanie potwierdzona przez Visual ID, punkty lojalnościowe będą automatycznie dodawane do transakcji. Należy przy tym zwrócić uwagę, że nie jest to jeszcze pełna implementacja systemu płacenia za pomocą rozpoznawania twarzy. Twarz jest jedynie identyfikatorem na podstawie którego użytkownik otrzyma dodatkowe gratyfikacje za dokonanie transakcji, ale sama twarz najprawdopodobniej nie uwierzytelnia płatności jako takiej.

Taki wniosek można wyciągnąć patrząc na możliwości dostępnego w tej chwili sprzętu. Biometryczna identyfikacja twarzy nie polega bowiem wyłącznie na jej "sfotografowaniu". Do prawidłowego działania tej funkcji urządzenie musi być wyposażone, oprócz kamery także w sensor podczerwieni i czujnik głębi. Gdyby nie one, do uwierzytelnienia danej osoby wystarczyłoby pokazać jej zdjęcie, a nie rzeczywistą twarz. Tymczasem nawet w najnowszych smartfonach, wyposażonych np. w dwa, czy wręcz trzy obiektywy obecność czujnika podczerwieni czy wykrywanie głębi w obrazie wciąż jest rzadkością. Zatem aby transakcja Android Pay uwierzytelniana twarzą przedstawioną urządzeniu mobilnemu mogła być uznana za bezpieczną, potrzeba czegoś więcej niż tylko kamery w telefonie.

W opisywanym tu przypadku powyższy problem rozwiązano (częściowo) najprawdopodobniej poprzez łączenie obrazu rejestrowanego przez kamerę z lokalizacją. Nie chodzi jednak o lokalizację odczytaną przez sam smartfon. Według wskazanych przez nas źródeł, ma to być realizowane za pomocą interfejsu Bluetooth. Oznacza to, że klient i zarazem posiadacz smartfonu z Android Pay, musi zostać rozpoznany nie tylko przez kamerę własnego urządzenia ale również przez kamerę w sklepie, która to informacja przekazana zostanie do funkcji Visual ID przez Bluetooth. Takie zwiększa szanse, że punkty lojalnościowe za dokonaną transakcję będą przyznane właściwej osobie, a nie komuś, kto posiada tylko telefon uprawnionego użytkownika i jego zdjęcie.

Podsumowując, niewątpliwie Google pracuje nad nowymi rozwiązaniami uwzględniającymi rozpoznawanie twarzy użytkownika w kontekście usługi Android Pay. Jednak tego typu analizy kodu aplikacji (tzw. APK Teardown) opierają się na interpretacji śladów, a wnioski z nich wyciągane pozostają spekulacjami. Dlatego nie możemy stwierdzić na pewno, czy możliwość uwierzytelniania transakcji mobilnych za pomocą twarzy faktycznie pojawi się w Android Pay.