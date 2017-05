Microsoft prezentuje Windows 10 S

W porównaniu do Windowsa 10, nowa wersja systemu Microsoftu nie będzie pozwalała na instalowanie ŻADNYCH aplikacji spoza sklepu Windows Store. To zaś zagwarantować ma przede wszystkim większe bezpieczeństwo i stabilność działania całego systemu. Nauczyciele zyskają w tym momencie pewność, że uczniowie nie zainstalują w trakcie lekcji żadnego zewnętrznego oprogramowania. Zaletą Windows 10 S ma być możliwość uruchomienia nawet na starszych komputerach, a także zestaw narzędzi do zarządzania wieloma maszynami - nauczyciel będzie mógł chociażby szybko preinstalować software z użyciem klucza na pendrive (taka operacja ma zająć około 30 sekund). Nie zabraknie także wsparcia dla Microsoft Teams, co ułatwić ma z kolei współpracę nauczycielom i uczniom. Windows 10 S zadebiutuje tego lata w bardzo atrakcyjnej cenie 189 dolarów. Szkoły, które do tej pory korzystały z Windows 10 Pro będą mogły bezpłatnie zaktualizować komputery do systemu Windows 10 S do końca tego roku. Później upgrade będzie kosztować 49 USD. Wszyscy, którzy zdecydują się zaktualizować wersję systemu do 10 S nie będą musieli płacić przez rok za Minecraft Education Edition oraz Office'a 365 dla Edukacji z Microsoft Teams.