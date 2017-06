Apple z nowym macOS-em

Najnowsza wersja systemu macOS, pokazana na WWDC 2017, nazywa się High Sierra. Co nowego? Apple zapewnia, że silnik obsługujący JavaScript w przeglądarce Safari będzie o 80% szybszy niż w Chrome. Ciekawostką jest funkcja, pozwalająca w części blokować automatyczne odtwarzanie wideo w odwiedzanych przez użytkownika witrynach. Przeglądarka Safari wykrywa, kiedy film próbuje się odtwarzać i automatycznie je wycisza. W przeglądarce jest też mechanizm, blokujący śledzenie użytkownika. Rozwiązanie autorzy oparli o uczenie maszynowe. Zmian doczekała się aplikacja Mail, standardowy klient poczty w macOS-ie. Programowi dodano funkcję pełnoekranowego wyświetlania interfejsu w trybie dzielonego ekranu. Po lewej mamy skrzynkę odbiorczą, po prawej edytowane i tworzone wiadomości. Aplikacja Photos dostała poprawki, związane z rozpoznawaniem twarzy i sortowaniem zdjęć. Istotną nowością w macOS-ie jest system plików: APFS (Apple's File System), który zastąpi wykorzystywany od dziesięcioleci system HFS. Tak naprawdę rozwiązanie jest nowe tylko w macOS - funkcjonuje już m.in. w iOS i tvOS. W High Sierra APFS ma być domyślnym systemem plików. Następna zmiana to Metal 2 - graficzne API (interfejs programistyczny aplikacji) dla wysokowydajnych aplikacji (gier). Pojawi się również Metal for VR. Będzie zgodny z silnikami VR Steam, Unity czy Unreal. Deweloperską wersję High Sierra Apple udostępni jeszcze w czerwcu. Zwykli użytkownicy mają doczekać się na aktualizację systemu jeszcze w tym roku. Tu piszemy o iOS 11, zaprezentowanym na WWDC 2017.