Windows 10 w przyszłości bez Historii Plików?

Historia Plików jest dostępna od Windows 8 i pozwala przywracać starsze wersje dokumentów z poziomu polecenia w menu kontekstowym. W Windows 10 użytkownik musi własnoręcznie skonfigurować tę opcję. Istnieje racjonalny powód, dla którego usunięcie Historii Plików w obecnej postaci może mieć sens. Narzędzie jest przypisane do konkretnej konfiguracji sprzętowej. Jeśli chcielibyśmy przywrócić pliki z kopii zapasowej na innym komputerze, wymagałoby to sporo zachodu. Logiczne wydaje się zatem przeniesienie funkcjonalności Historii Plików bezpośrednio do One Drive. "Chmura" zapewnia nam dostęp do plików z wielu urządzeń. Microsfot od dawna w usłudze OneDrive dla klientów biznesowych daje możliwość włączenia historii wersji dla dokumentów. Jedyne czego brakuje, to dodania odpowiedniego polecenia w menu kontekstowym, które wywołałoby tę funkcję z OneDrive. Historia wersji w OneDrive dla firm (fot. Microsoft) Pozostaje jeszcze kwestia ceny. Historia Plików była dostępna za darmo. Microsoft od dawna stara się zarabiać przede wszystkim na usługach w Office 365. Jeśli gigant z Redmond faktycznie zdecyduje się na przeniesienie funkcji przywracania poprzedniej wersji dokumentów do OneDrive, oznaczać to będzie, że użytkownicy, którzy nie mają pakietu biurowego Microsoftu, będą musieli go kupić. Jednak o tym, czy Historia Plików w obecnej postaci zostanie rzeczywiście usunięta, dowiemy się po wprowadzeniu finalnej aktualizacji Windows 10.