iOS 11: Apple "wynalazło" zarządzanie plikami

Wśród nowości mamy mechanizm Apple Pay. Ma umożliwiać, nie tylko opłacanie zakupów w sklepach czy punktach usługowych, ale również bezgotówkowe transfery pomiędzy znajomymi. Użytkownicy będą mogli przekazać pieniądze znajomym za pomocą aplikacji Messages. Sporo czasu podczas prezentacji Apple poświęcono Siri. Niestety asystentka wciąż nie mówi po polsku i nic nie wskazuje, żeby miało się to zmienić. Wyposażono ją natomaist w funkcję natychmiastowego tłumaczenia pomiędzy angielskim, chińskim, francuskim, niemieckim i włoskim. Wystarczy powiedzieć frazę np. po angielsku, a Siri wygłosi ją po chińsku. Asystentka zyskała też nowe brzmienia głosu. Nagrania wideo zarejestrowane w systemie iOS 11 będą zapisywane z wykorzystaniem kodeka HEVC, zapewniającego nawet dwukrotnie lepszą kompresję bez widocznych strat w jakości. Nowym elementem iOS 11 jest Control Center - centrum sterowania, pozwalające łatwo dotrzeć do najbardziej potrzebnych ustawień. Niektóre kontrolki interfejsu obsługują 3D Touch. Przykładem może być odtwarzacz muzyki, który, odpowiednio mocno naciśnięty, wyświetli regulator głośności. Aplikacja Maps potrafi nawigować wewnątrz budynków po dużych centrach handlowych i lotniskach (oczywiście nie wszystkich). Nową funkcją jest "Do Not Disturb while Driving". Urządzenie ma wykrywać, m.in. za pomocą interfejsu Bluetooth, czy nie prowadzisz auta. Jeżeli tak, ukryje powiadomienia, wyciszy alerty i uruchomi autoresponder. iOS 11 zawiera wiele udogodnień dla nowych iPadów: nowy przełącznik aplikacji czy możliwość przeciągania danych pomiędzy programami (np. zdjęcie ze strony do maila). Jest też menedżer plików. Files nie tylko umożliwi wgląd w dane zapisane w iPadzie, ale również w usługach chmurowych, takich jak Dropbox. Tablety z iOS 11 otrzymały nowy element interfejsu - dock - znany z macOS-a pasek z ikonami aplikacji. Notes wbudowane w najnowszy system iOS 11, nie tylko pozwala na sporządzanie odręcznych notatek za pomocą rysika Apple Pencil, ale rozpoznaje odręczne pismo, dzięki czemu notatki mogą być później przeszukiwane w wyszukiwarce Spotlight. Kiedy nowy mobilny system Apple będzie dostępny? Dla programistów już. Publiczna wersja beta zostanie opublikowana latem, a zwykli konsumenci przesiądą się na iOS 11 jesienią. Tu piszemy o odświeżonym iMacu i MacBooku.