Coraz bliżej premiery Super Mario Run na Androida

Super Mario Run został zapowiedziany we wrześniu. Gra na samym początku przeznaczona była tylko na urządzenia z systemem operacyjnym iOS. Z czasem jednak miały do niej dołączyć urządzenia z Androidem. Wiele wskazuje na to, że premiera już za pasem. Gra bowiem pojawiła się już w spisie Sklepu Play. Niestety, nie można jeszcze jej pobrać. Możemy za to zapisać się z poziomu Sklepu do powiadomień o dostępności, jak gra w końcu będzie gotowa. Data premiery nie jest znana. Na iOS gra w wersji demo jest darmowa, zaś jej pełna edycja kosztuje 9,99 euro.