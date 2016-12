Nadchodzi pierwsze DLC do Call of Duty: Infinite Warfare

Call of Duty: Infinite Warfare - Sabotaż to cztery nowe mapy dla trybu wieloosobowego: Noir – mroczne, obskurne miasto inspirowane futurystycznym Brooklynem po zmroku. Noir to klasyczna mapa typu “three-lane” rozgrywająca się w dystopijnej przyszłości, gdzie śródmiejskie kawiarnie i parki otaczają brutalną strefę wojny.

– to umiejscowiona na północy Włoch mapa Renaissance, na której gracze ścierają się ze sobą w otoczonej klasyczną architekturą i zabytkami Wenecji, której wąskie uliczki i kanały zachęcają do pozostawiania w ciągłym ruchu. Dominion – nowoczesna interpretacja kultowej mapy Afghan znanej z Modern Warfare 2 tym razem osadzona jest na Marsie. Wszystkie obiekty znane z oryginalnej mapy oraz wrak w jej centrum pozostały niezmienione, dodano natomiast ulepszenia mające na celu lepsze wykorzystanie system ruchu. Z kolei dla miłośników trybu kooperacyjnego przygotowano Rave in Redwoods. Kolejny rozdział opowieści o zombie zabierze nas do lat '90. Enigmatyczny czarny charakter, reżyser Willard Wyler powraca łapiąc bohaterów w potrzask swoich pokręconych horrorów. Cztery grywalne postacie z oryginalnej historii także powracają, tym razem w nowych, przesadzonych rolach. Odgrywając je, poznają nikczemny plan Wylera, walcząc jednocześnie z hordami nieumarłych, jakich nigdy jeszcze nie widzieli, w opuszczonym, przejętym przez zombie raverów obozie kolonijnym podsycanym techno szaleństwem