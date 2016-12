Powstaje Double Dragon IV!

Powyższy zwiastun to jak na razie jedyna konkretna informacja o nadchodzącej produkcji. Wiemy też, że gra dostępna będzie na Playstation 4 i na komputery PC (chociaż to dość podejrzane, że na tej liście brakuje Xboxa One i coś nam mówi, że to tylko kwestia czasu). Oprócz ludzi z Arc System Works, nad Double Dragon 4 pracują też cztery osoby odpowiedzialne za oryginał - projektant postaci, kompozytor, programista i kierownik całego projektu. Dla fanów serii jest to z pewnością wiadomość dnia - od 1990 roku nie powstała żadna nowa część Double Dragon. Ciekawe tylko, czy mechanika gry nie okaże się zbyt przestarzała w 2017 roku?