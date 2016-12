Resident Evil 7: Biohazard taki sam na wszystkich platformach

Produkcja gry wideo to przedsięwzięcie bardzo kosztowne. Często więc gry multiplatformowe nie są optymalizowane pod każdy sprzęt z osobna, przez co niejednokrotnie na jednej platformie działają zauważalnie lepiej, niż na innej. To na szczęście nie będzie tyczyło się Resident Evil 7: Biohazard. Studio Capcom poinformowało, że gra będzie działała w rozdzielczości 1080p przy 60 klatkach na sekundę na wszystkich konsolach, na których się pojawi. Dodatkowo, na sprzęcie to obsługującym, gra będzie działać w standardzie HDR. Premiera gry przewidziana jest na 24 stycznia 2017 roku.