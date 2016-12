Tak wyglądało projektowanie gry The Legend of Zelda

The Legend of Zelda to gra absolutnie legendarna i nie mamy na myśli tu tylko jej nazwy. To klasyka z tej samej półki, co Super Mario Bros. A teraz Nintendo postanowił powspominać stare dzieje, publikując szkic mapy gry. Ten był punktem odniesienia dla grafików i programistów pracujących bezpośrednio nad pierwszą Zeldą.

Seria żyje zresztą do dziś. W przyszłym roku ma pojawić się kolejna odsłona cyklu, a więc The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Spodziewamy się, że będzie trzymała wysoko ustawiony poziom serii. Rzecz jasna, gra będzie dostępna tylko na konsolach Nintendo.