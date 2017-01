Czas Apokalipsy doczeka się egranizacji

Czas Apokalipsy ma być "immersyjnym, psychodelicznym horrorem RPG". Zapomnijcie o czymś pokroju Call of Duty w Wietnamie. Zamiast rozstrzeliwania wrogów mamy poczuć prawdziwą atmosferę zagrożenia i walki o surowce (leki, jedzenie, wodę, amunicję) lub tajne informacje. Zamiast podejmowania wyborów w dialogach, będziemy wpływać na fabułę swoimi zachowaniami. W grze wcielimy się w rolę kapitana Willarda, głównego bohatera filmu. Istotny dla fabuły może okazać się fakt, że w zespole twórców znalazł się sam Francis Ford Coppola. Oprócz tego w ekipie znajdziemy weteranów branży, którzy pracowali wcześniej przy wielu wysokobudżetowych projektach m.in. Gear of War, Fallout: New Vegas, Wiedźmin, Wasteland 2. By gra ukazała się na PC twórcy potrzebują minimum 900 tysięcy dolarów. W ciągu jednego dnia kampanii udało się zdobyć 45 tysięcy dolarów, więc jeśli trend się utrzyma, akcja powinna zakończyć się sukcesem. Gdy zbiórka przekroczy próg 2,5 miliona dolarów twórcy przygotują również wersję na konsole PS4 i Xbox One. Swoją kopię gry możemy zarezerwować wpłacając minimum 35 dolarów.