Dom z Resident Evil 7 stanie w Londynie...

Fabuła siódmej części Resident Evil przeniesie nas do opuszczonego domu rodziny Bakerów. Posiadłość ta zostanie już niebawem postawiona w Londynie, gdzie przez 4 dni straszyć będzie wszystkich zainteresowanych. Wydarzenie jest bezpłatne, ale w związku z ograniczeniem czasowym należy przyjść wcześniej by zarezerwować sobie miejsce w kolejce. Zabawa przypominać będzie 45-minutową grę fabularną. Uczestnicy dobrani zostaną w pary i będą odgrywać rolę dziennikarzy pracujących dla stacji telewizyjnej zajmującej się zjawiskami paranormalnymi. Ich zadaniem będzie odnalezienie śladów poprzedniej ekipy, która zaginęła w tajemniczych okolicznościach. Na miejscu czekają liczne zagadki i działania wymagające kooperacji oraz aktorzy, którzy będą próbowali przestraszyć śmiałków. Wydarzenie wystartuje 20 stycznia i będzie trwało przez 3 następne dni. Resident Evil 7 pojawi się na komputerach PC i konsolach PS4 oraz Xbox One już 24 stycznia.