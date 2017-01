Horizon: Zero Dawn otrzymało świetny zwiastun fabularny

Już przy pierwszej zapowiedzi nowa produkcja Guerilla Games zelektryzowała fanów. W końcu jakiś powiew świeżości. Horizon ma wszystko to, co może okazać się kluczem do sukcesu - oryginalny, ciekawy świat otwarty przypominający skrzyżowanie prehistorii z futurystycznymi technologiami, intrygującą bohaterkę, widowiskową oprawę graficzną i zróżnicowaną mechanikę. Powyższy zwiastun przybliża nam historię, zdradzając jednocześnie głównych wrogów i sojuszników dziewczyny. Nie brakuje tu także spektakularnych widoków. Możemy też posłuchać polskiego dubbingu -Sony co prawda nie zdradziło która z polskich aktorek wcieli się w Aloy, ale może uda się Wam odgadnąć po głosie... Horizon: Zero Dawn zadebiutuje na PS4 1 marca br.