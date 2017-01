Mega Man oficjalnie na telefonach komórkowych

Sześć pierwszych gier z serii Mega Man jest już dostępnych w sklepach Apple App Store i Google Play. Gry są relatywnie tanie i nie zawierają mikrotransakcji, zostały też nieznacznie zmodyfikowane, by wygodniej się w nie grało na telefonie, który różni się specyfiką i interfejsem od konsol do gier. Niestety, tak jak pojedyncze gry nie są drogie, tak też nie możemy ich kupić w żadnym pakiecie. Jedna gra kosztuje 11 złotych, więc jeżeli chcielibyśmy zaopatrzyć się w całą serię, musimy wydać aż 66 złotych. A to już nie jest taki skromny wydatek…