Resident Evil 7 ma problemy na Windows 10

Resident Evil 7 w wersji na PC dostępny jest w dwóch edycjach. Grę można kupić na platformie Steam oraz w wersji dedykowanej Windows 10, prosto ze Sklepu Windows. Ta druga wydaje się szczególnie atrakcyjna, bowiem jest to gra należąca do programu Xbox Play Anywhere. Xbox Play Anywhere zakłada, że kupno jednej gry upoważnia do zabawy z nią na dowolnym urządzeniu z Windows 10, a więc zarówno na pececie, jak i na konsoli Xbox One, bez dodatkowych dopłat, z synchronizowanymi zapisanymi grami czy Osiągnięciami. Problem w tym, że tak jak edycja na Xboxa One działa bezbłędnie, tak ta pecetowa często w ogóle nie chce się uruchomić, o czym świadczą setki zgłoszeń i negatywnych komentarzy w Sklepie Windows. Co ciekawe, edycja dystrybuowana przez Steama nie ma żadnych problemów. Microsoft jak dotąd przyjmuje reklamacje bez problemu i zwraca zainteresowanym pieniądze za grę.