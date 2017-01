Scalebound anulowane

Scalebound to gra akcji z otwartym światem utrzymana w stylistyce fantasy. Studio Platinum zapowiedziało ją w 2014 roku jako tytuł na wyłączność Xbox One. Pierwotnie gra miała ukazać się w 2016 roku, jednak data premiery została odroczona. Przez niemal rok twórcy milczeli w sprawie tej produkcji, choć na tegorocznych targach E3 pojawił się kolejny gameplay ukazujący tym razem rozgrywkę multiplayer. Redakcja serwisu Eurogamer otrzymała najpierw nieoficjalne informacje na temat zakończenia prac nad grą. Liderzy zespołu mieli rzekomo otrzymać przymusowe urlopy z uwagi na przepracowanie. To z kolei opóźniło cały projekt. Do tego twórcy borykali się z problemami związanymi z silnikiem gry i innymi zaległościami. Wczoraj wieczorem Microsoft potwierdził redakcji IGN, że gra została oficjalnie anulowana. Oficjalny komunikat jest lakoniczny i skupia się na informacji, że w tym roku posiadacze Xbox One otrzymają inne, ciekawe gry - Halo Wars 2, Crackdown 3, State of Decay 2 i Sea of Thieves.