Call of Duty wraca do korzeni

W trakcie konferencji dla inwestorów Activision zdradziło plany na obecny rok. Do najważniejszych zapowiedzi należy z pewnością nowa odsłona serii Call of Duty. Tym razem za jej realizację odpowiadać będzie studio Sledgehammer Games, które odpowiadało wcześniej za CoD: Advanced Warfare. Tym razem jednak twórcy zamierzają wrócić do korzeni i skupić się na tradycyjnej walce, bez futurystycznych gadżetów. Nowa część pojawi się jeszcze w tym roku, jednak konkretnej daty premiery nie ujawniono. Kolejną ciekawostką jest zapowiedź drugiej części Destiny. Gra o podtytule Destiny 2: Forge of Hope zadebiutować ma w okolicach listopada br. Gra ma być bardziej filmowa i zawierać większą liczbę interesujących bohaterów. Z nieoficjalnych informacji wynika, że pojawi się nie tylko na konsolach nowej generacji, ale również na PC.