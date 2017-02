GTA V odniosło rekordowy sukces sprzedażowy

Wydawca gry Take-Two Interactive poinformował, że GTA V sprzedało się w ponad 75 milionach egzemplarzy na całym świecie. O takim wyniku inne wysokobudżetowe gry jak Call of Duty: Infinite Warfare czy Fallout 4 mogą tylko pomarzyć. Wyniki finansowe tej produkcji nie są dokładnie znane, ale jeśli w ciągu pierwszych trzech dni GTA V zarobiło miliard dolarów, to pomyślcie sobie tylko ile przychodu wygenerowało do tej pory... Tak dobre wyniki sprzedaży mogą jednak sprawić, że producent niechętnie zrezygnuje z kury znoszącej złote jajka i zamiast przystąpić do nowej produkcji, będzie ciągle rozwijał obecną.