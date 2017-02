Horizon: Zero Dawn kolejnym hitem PS4

Wygląda na to, że mamy do czynienia z hitem na miarę Uncharted 4. Wiele redakcji postanowiło przyznać Horizon: Zero Dawn maksymalną ocenę (m.in. Giant Bomb, Telegraph, PlayStation Lifestyle) lub oscylującą w granicy 9/10 punktów (Polygon, Gamespot, IGN, Forbes).

Aktualnie na portalu Metacritic zebrano 68 recenzji, z których średnia ocen wynosi 88/100 punktów. To bardzo, bardzo dużo. Chwali się oprawę graficzną, długość gry (około 30 godzin), przyjemne walki i świat, który zachęca do eksploracji. Ale niektórzy redaktorzy wytykali produkcji warstwę fabularną oraz swego rodzaju wtórność (Horizon porównywany jest do serii Far Cry i Tomb Raider).

Tak czy owak zanosi się na udany tytuł, który dorówna Uncharted 4 - wysokobudżetowej grze akcji również na wyłączność PS4.