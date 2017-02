Nier: Automata nie pojawi się na Xbox One

Yosuke Saito, producent gry Nier: Automata, zdecydował się nie wydawać jej na konsoli do gier Microsoftu. Jak mówi, Xbox One nie jest gorszy w żaden sposób od innych platform, a jego decyzja jest wyłącznie pragmatyczna i związana z tym, że na rynku japońskim Xbox One sprzedał się w ilościach śladowych.

Twórcy skupią się na wersji dla PlayStation 4, dzięki czemu gra ma zyskać na jakości. Jak tłumaczy, Platinum Games ma ograniczone zasoby i poświęcenie się tylko jednej platformie ma wyjść grze na dobre.

Platinum Games niedawno zrezygnowało z tworzenia gry Scalebound. Nier: Automata ma pojawić się na PlayStation 4 już siódmego marca. Po premierze studio chce stworzyć konwersję na komputery PC.