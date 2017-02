NieR: Automata pozwoli Ci... kupić trofea

NieR: Automata to najnowsza gra akcji od Square Enix, której oficjalna premiera w Europie na PS4 i PC zaplanowana została na 10 marca. W Japonii jednak gracze mogą już się nią cieszyć i to właśnie stamtąd dobiegły kontrowersyjne wieści. Okazuje się bowiem, że po trzykrotnym ukończeniu gry brakujące trofea będzie można wykupić. Na szczęście nie za prawdziwe pieniądze, ale za walutę zdobytą w grze. Opinie graczy są podzielone. Jedni uważają, że taka funkcja spłyci wartość zdobywanych osiągnięć, inni z kolei uważają, że to niezły pomysł. W końcu trzykrotne przejście gry jest samo w sobie pracochłonne, więc taka nagroda stanowi uczciwą rekompensatą za poniesiony trud. Mnie ciekawi jedno - kiedy doczekamy się gry, w której trofea będzie można kupić za prawdziwe pieniądze. Ot, kolejna forma mikrotransakcji...