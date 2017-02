Zapowiedziano sequel gry Śródziemie: Cień Mordoru

Produkcja będzie bezpośrednią kontynuacją Śródziemia: Cienia Mordoru. Akcja gry umiejscowiona zostanie pomiędzy wydarzeniami znanymi z Hobbita, a tymi z Władcy Pierścieni. Opowieść dotyczyć będzie nowego Pierścienia Władzy, na którego chrapkę będzie miał sam Sauron. Ponownie będziemy mogli liczyć na innowacyjny system Nemesis i generowane dzięki niemu historie przeciwników. Do tego gracze będą mogli podbijać całe fortece wykorzystując unikalne strategie. Jak to wszystko wyjdzie w praniu zobaczymy już 25 sierpnia 2017 na komputerach PC i konsolach PS4 oraz Xbox One. 8 marca z kolei producent opublikuje pierwszy gameplay z rozgrywki.