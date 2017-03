Assassin's Creed w Egipcie jeszcze w tym roku?

Całkiem niedawno byliśmy świadkami przecieku jednego sklepu internetowego, który zdradził zapowiedź Śródziemia: Cienia Wojny. Teraz w ofercie szwajcarskiego sklepu World of Games, w dziale gier na Xbox One pojawiła się pozycja o nazwie Assassin's Creed: Empire. Ta część serii miałaby rozgrywać się w starożytnym Egipcie, a więc w czasach, na które fani marki bardzo czekali. Według WoG gra powinna ukazać się w czwartym kwartale tego roku. Nie wiadomo jednak na ile są to gdybania właścicieli sklepu, a na ile wiarygodna informacja od producenta, którą "niechcący" opublikowano. Pozostaje nam jedynie czekać aż Ubisoft ustosunkuje się do tych plotek.