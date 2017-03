Najnowsze DLC do Call of Duty: Infinite Warfare już dostępne na wszystkich platformach

Call of Duty: Infinite Warfare Sabotage, pierwszy pakiet DLC dla najnowszej gry z serii, jest już dostępny na PC, Xbox One i Playstation 4. Wydany przez Activision dodatek Sabotage, za którego produkcję odpowiada studio Infinity Ward, dodaje do rozgrywki cztery nowe mapy o dużej skali. W tej liczbie, graczy ucieszy powrót jednej z najbardziej lubianych klasycznych map Modern Warfare 2, Afghan, przeniesionej w realia Infinite Warfare pod tytułem Dominion. Nowy pakiet dodatków zawiera również „Rave in the Redwoods” – kolejny epizod sagi Zombie, inspirowany latami 90. Rave in the Redwoods, kolejny epizod Infinite Warfare Zombies, opowie fanom historię umieszczoną w charakterystycznej dla horroru lat 90. scenerii opuszczonego kempingu w rejonie amerykańskich Wielkich Jezior. Czwórka bohaterów pierwszej, osadzonej w wesołym miasteczku historii, powraca w nowych, zupełnie odmiennych i jeszcze bardziej przerysowanych rolach. W obsadzie dubbing - Ike Barinholtz (Sąsiedzi, Legion Samobójców) jako „aspirujący Hip Hopowiec”, Seth Green (Robot Chicken, Austin Powers) jako „Cukierkowy Raver”, Jay Pharoah (White Famous, Saturday Night Live) jako „Grunge’owy Gitarzysta” i Sasheer Zamata (Saturday Night Live, Inside Amy Schumer) jako „Blachara”. Enigmatyczny czarny charakter, reżyser Willard Wyler, powraca, łapiąc bohaterów w potrzask swoich pokręconych horrorów, a bohaterowie muszą przebić się przez hordę oszalałych zombie na wolność przez ponure i niebezpieczne, opuszczone obozowisko, zamienione w neonową imprezę techno. Poza trybem zombie Rave in the Redwoods, Sabotaż zawiera także cztery nowe mapy dla wielu graczy: Noir – mroczne, obskurne miasto inspirowane futurystycznym Brooklynem po zmroku. Noir to klasyczna mapa typu “three-lane” rozgrywająca się w dystopijnej przyszłości, gdzie śródmiejskie kawiarnie i parki otaczają brutalną strefę wojny.

Neon – to wirtualne centrum treningowe zaprojektowane do miejskich walk to wyjątkowa cyfrowa arena, na której losowo materializują się samochody i inne obiekty, a pokonani wrogowie rozpływają się w pikselowej mgle. Trybuny ze środkowego pasa zaspokoją potrzeby dalekosiężnych graczy, natomiast zewnętrzne krawędzie mapy pozwalają na szybki kontratak w zwarciu.

Renaissance – to umiejscowiona na północy Włoch mapa, na której gracze ścierają się ze sobą w otoczonej klasyczną architekturą i zabytkami Wenecji, której wąskie uliczki i kanały zachęcają do pozostawiania w ciągłym ruchu.

Dominion – nowoczesna interpretacja kultowej mapy Afghan znanej z Modern Warfare 2 tym razem osadzona jest na Marsie. Wszystkie obiekty znane z oryginalnej mapy oraz wrak w jej centrum pozostały niezmienione, dodano natomiast ulepszenia mające na celu lepsze wykorzystanie system ruchu. Zestaw DLC Call of Duty: Infinite Warfare Sabotaż dostępny jest w najlepszej cenie poprzez przepustkę sezonową Call of Duty: Infinite Warfare, która może zostać zakupiona samodzielnie, albo jako część edycji Legacy Pro lub Digital Deluxe. Przepustka sezonowa gwarantuje dostęp w obniżonej cenie do wszystkich czterech zestawów map Call of Duty: Infinite Warfare, jakie zostaną wypuszczone na rynek w 2017. Jej posiadacze otrzymają także 10 rzadkich Zrzutów Zaopatrzeniowych przy zakupie, a także 1000 jednostek Złomu do tworzenia nowych prototypowych broni, oraz natychmiastowy dostęp do Karabinu Energetycznego R-VN do użytku w trybie dla wielu graczy i zombie.