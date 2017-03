Outlast 2 nie pojawi się w Australii

Co sprawiło, że certyfikatorzy zbanowali Outlasta 2? Okazuje się, że poszło o... scenę rytualnej orgii, w której dochodzi do gwałtu na kobiecej postaci - żonie głównego bohatera. Jest ona jedynie efektem halucynacji protagonisty, ale nie mniej jednak zachowanie wykreowanych w jego umyśle humanoidalnych postaci, widok jego żony podwieszonej do łańcuchów i błagającej o zaprzestanie tortur jest jednoznaczne. Co więcej w tej samej scenie dochodzi też do gwałtu na głównym bohaterze. Do takich sytuacji dochodzi w co trzecim survival horrorze na ekranach kin, ale najwyraźniej mimo tego, że gry kierowane są do dorosłych, obowiązuje w ich przypadku jeszcze większa cenzura.

Mieszkańcom Australii, którzy będą chcieli zakupić grę pozostaje jedynie zwrócenie się w stronę zagranicznych sklepów. Nie jest to pierwszy tytuł zbanowany w Australii. Wcześniej certyfikatorzy nie przyznali klasyfikacji Saints Row IV, State of Decay i South Park: The Stick of Truth, ale każda z tych gier została zmodyfikowana w taki sposób, by sprostać restrykcjom i ostatecznie pojawiła się na rynku australijskim.

W Polsce Outlast 2 zostanie wydany w wersji pudełkowej 25 kwietnia.