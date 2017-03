Sniper Ghost Warrior 3: nowy zwiastun wygląda całkiem nieźle

Wychowany na ranczu u stóp Gór Skalistych Colorado Jon, oraz jego młodszy brat Robert od najmłodszych lat byli najlepszymi przyjaciółmi, jak i również największymi rywalami. Służba w armii zawsze była w ich rodzinie postrzegana jako najwybitniejszy wyraz patriotyzmu. Jak najszybsze wstąpienie do wojska było naturalną drogą dla obu braci. W czasie gdy Jon twardo trzymał się reguł narzucanych przez kodeks Marines, Robert piął się po szczeblach kariery w US Navy – pomimo wykorzystywania wielu ‘niekonwencjonalnych’ metod – przez co stał się bardziej buntowniczy i sceptyczny względem wszelkich autorytetów. Robert bardzo kocha swojego brata, lecz sądzi, że jego staroświeckie podejście do sztuki wojennej może pozostawić go bezbronnym na polu walki. Pozostaje pytanie kto porwał Roberta? A może… sam chciał zostać pojmany? Sniper Ghost Warrior 3 to historia braterstwa, wiary i zdrady osadzona w najlepiej dotychczas zaprojektowanej grze snajperskiej. Wciel się w rolę amerykańskiego snajpera Jonathana Northa, który dostaje się za linię wroga w Gruzji, nieopodal rosyjskiej granicy. Odkryj ogromny, w pełni otwarty świat, z dynamicznymi warunkami atmosferycznymi, porami dnia i nocy, które mają realny wpływ na rozgrywkę i podejmowane decyzje. Dostosowuj broń, akcesoria, pojazdy i drona, wykorzystując przy tym trzy dostępne typy rozgrywki: Snajpera, Wojownika i Ducha. Sniper Ghost Warrior 3 trafi na konsolę PlayStation 4, Xbox One oraz Windows PC 25 kwietnia 2017 roku.