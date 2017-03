The Persistence - horror na PS VR z nietypowym multiplayerem

W grze wcielimy się w członka załogi Persistence - statku kosmicznego wysłanego z ekspedycją naukową do odległej gwiazdy. Kiedy eksperyment zostaje przerwany, komputer pokładowy wariuje i próbuje wskrzesić nieżyjących członków załogi. W wyniku tych działań nasi dawni koledzy zmieniają się w zombiaki. OK, fabuła nie porywa, ale ona stanowić ma jedynie tło do całej zabawy. Naszym zadaniem będzie ponowne uruchomienie statku, przywrócenie ładu i ucieczka przed zbliżającą się czarną dziurą. Pokład statku jest proceduralnie generowany, a każda śmierć permanenta. Gdy umrzemy, wcielimy się w nowego członka załogi. Zbierając po drodze komórki macierzyste, będzie można się jednak ulepszać. Najciekawszym elementem rozgrywki jest jednak wsparcie dedykowanej aplikacji, dzięki któremu Persistence ma szansę na stanie się jedynym w swoim rodzaju imprezowym survival horrorem. Gdy gracz w goglach VR przemierzać będzie statek, jego znajomi korzystając ze smartfona będą mieli pełen podgląd na strukturę lokacji - zobaczą gdzie znajdują się przeciwnicy i wartościowe przedmioty. Komunikując się głosowo, będą oni mogli zatem zarówno pomagać graczowi, jak też i mu przeszkadzać. Budowanie niepewności i podważanie zaufania może być ciekawym wspomagaczem do głównej osi zabawy. Data premiery gry nie została jeszcze ogłoszona.