Bayonetta jednak zmierza na PC?

W ubiegły weekend SEGA udostępniła na Steamie niewielką, darmową grę platformową inspirowaną serią Bayonetta. Chociaż wszyscy myśleli, że jest to tylko sympatyczny żart dla fanów tej marki, okazuje się, że kryje się za nim coś więcej. Gracze odkryli bowiem, że jedno z osiągnięć 8-bitowej Bayonetty kieruje do strony SEGI, na której znajduje się tajemniczy licznik zwiastujący, że coś wydarzy się 10 kwietnia br. Zwiększając jasność ekranu da się zauważyć zarysy grafiki, którą reklamowana była pierwsza część serii. Czy doczekamy się remastera na konsolach? A może jednak pełnoprawnego remaku na PC? Niewykluczone, że może to być także zapowiedź trzeciej części serii na Nintendo Switch. Za 7 dni powinniśmy poznać odpowiedzi na te pytania.