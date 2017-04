Bayonetta trafia na PC

Pecetowa wersja gry Bayonetta będzie do kupienia w sklepie internetowym Segi oraz na platformie Steam. Gra nie będzie też prostym portem z konsol, bowiem jej twórcy dodali do niej obsługę rozdzielczości 4K oraz możliwość grania w 60 klatkach na sekundę. Gra ma kosztować 19,99 dolara. Zdecydowanie polecamy! Co prawda nie możemy ręczyć za jakość pecetowej wersji, ale na konsolach Bayonetta okazała się znakomitą produkcją.