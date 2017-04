Call of Duty WWII - seria wraca do korzeni!

Call of Duty: WWII jak sama nazwa wskazuje umiejscowione zostanie w latach 1944-1945 z kilkoma wątkami zachaczającymi także o lata wcześniejsze. Głównym bohaterem gry będzie Ronald Red Daniels - nowy żołnierz armii USA z Dywizji Piechoty zwanej Fighting First. Nie będzie to żaden super heros, a zwykły żołnierz przerażony sytuacją na frnocie, który nie ma doświadczenia w walce. Twórcy stawiają na realizm w związku z czym nie będzie automatycznej regeneracji zdrowia - uleczymy się zdobywając apteczki. Miłośnicy trybu zombie ucieszą się na wieść o trybie kooperacji, w którym będą mogli zabijać nazistowskie żywe trupy.

„Ponad dwa i pół roku temu podjęliśmy decyzję o tym, że seria powinna wrócić do korzeni. Call of Duty: WWII powraca do nich w wielkim. Ekipa Sledgehammer Games przygotowała realistyczną i wiarygodną, a jednocześnie filmową grę opowiadającą o największej wojnie w dziejach świata, w której gracze będą świadkami zarówno epickich wydarzeń, jak i dramatycznych zmagań zwykłych ludzi. To gra, która wieloletnim fanom cyklu pozwoli poczuć klimat II wojny światowej tak jak jeszcze nigdy dotąd, a nowym pokoleniom graczy umożliwi zapoznanie się z tym historycznym konfliktem.” - mówi dyrektor generalny Activision, Eric Hirshberg.



Call of Duty: WWII zadebiutuje 3 listopada br. na PS4, Xbox One i komputerach PC.