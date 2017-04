Saints Row 2 do jutra za darmo

Steamie. By skorzystać z promocji wystarczy zalogować się na swoje konto i pobrać grę. Kosztująca normalnie 40,79 zł gra Saints Row 2 jest dziś i jutro dostępna bezpłatnie do pobrania w sklepie GOG oraz na. By skorzystać z promocji wystarczy zalogować się na swoje konto i pobrać grę. Do 27 kwietnia z kolei wszyscy miłośnicy gier od Deep Silver mogą skorzystać z obniżki na resztę ich tytułów w sklepie GOG . Zostały one przecenione do -75%. Saints Row 2 to gra z otwartym światem, która pod względem mechaniki przypomina serię GTA. Gracz wciela się w rolę członka gangu i wykonuje szereg różnego typu zleceń wykorzystując bronie i pojazdy. Jej premiera miała miejsce w 2008 roku na konsolach PS3 i Xbox 360. Rok później trafiła na komputery PC.