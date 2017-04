W Dishonored 2 zagramy za darmo

Bethesda ogłosiła właśnie, że już 6 kwietnia udostępni darmową wersję demonstracyjną swojej gry Dishonored 2. Demo dostępne będzie na platformy PC, Xbox One i PS4 i oferować będzie pierwsze trzy misje, które będziemy mogli przetestować z perspektywy obu bohaterów gry: Emily Kaldwin i Corvo Attano. Jeśli gra spodoba się wam w wersji demo na tyle, że postanowicie ją kupić, wasze postępy w grze zostaną przeniesione do jej pełnej wersji. I może nie jest to wstrząsająca światem wiadomość, ale osobiście bardzo cieszy mnie wiadomość, że duże studio chce w ten sposób promować swój tytuł.