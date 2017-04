Zapowiedziano Xenos vs Marines

Gaijin Entertainment - twórcy i wydawcy takich tytułów jak War Thunder czy Crossout we współpracy ze studiem Darkflow (Enlisted) przygotowuje nową grę FPS w futurystycznych klimatach. Xenos vs Marines opowiadaja historię zaawansowanej technicznie ludzkości, która stawia roszczenia terytorialne wobec wszechświata. Wyposażeni w ultra-zaawansowaną broń, zbroje i inne narzędzia podboju, gracze będą walczyć nie tylko ze zróżnicowanymi rasami obcych, ale także o przetrwanie na terenach dotkniętych anomaliami z innych galaktyk. Gra jest w najwcześniejszym stadium rozwoju. Udostępnione zostały pierwsze modele postaci i ekwipunku, a także zrzuty ekranu z jednej z lokalizacji. Wszystko oparto na podstawach technologicznych gry Enlisted, FPSa osadzonego w realiach z czasów II wojny światowej. Pierwszymi testerami Xenos vs Marines będą ci, którzy wspierali Enlisted od samego początku, biorąc udział w akcji fundraisingowej oraz w badaniach i sondażach.