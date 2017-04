Znamy datę premiery Star Wars Battlefront 2

Star Wars Battlefront II został zaprezentowany podczas święta Star Wars Celebration w Orlando. Największą nowością względem poprzedniego Battlefronta jest obecność dedykowanego trybu dla pojedynczego gracza. Do tej pory Battlefront stawiał wyłącznie na grę wieloobosową i choć nadal będzie to główny tryb gry, to czekać na nas ma też bardzo „filmowa” przygoda. W trybie tym wcielamy się w postać Iden Versio, dowódcy elitarnego oddziału żołnierzy Imperium tuż po zniszczeniu drugiej Gwiazdy Śmierci. Star Wars Battlefront 2 pojawi się na rynku 17 listopada. Dostępny będzie na PC z Windows oraz na konsole Xbox One i PlayStation 4.