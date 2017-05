Fan odtworzył fabułę Terminatora 2 w GTA V

Użytkownik kryjący się pod nickiem Kramer's Media zmontował sceny nagrane w zmodyfikowanej wersji GTA V i umieścił film w sieci. Pomimo, że jego wersja jest krótsza od oryginału z Arnoldem Schwarzeneggerem, w godzinnym filmie Rosjanin zaprezentował całą historię, która znamy z filmu Jamesa Camerona.

Już od czasów pierwszego wydania GTA, gracze wykazywali się kreatywnością. Modyfikowane są nie tylko postacie, ale też i całe lokacje. Inwencja twórców modów jest nieograniczona: od zastępowania postaci w grze kotami czy superbohaterami, aż po apokalipsę zombie.

Warto zaznaczyć, że choć tworzenie modyfikacji do GTA ma długą tradycję, Rockstar od lat w licencji zabrania dokonywania w swojej grze zmian i tworzenia na jej bazie innych treści. Jest to o tyle zrozumiałe, że GTA V posiada tryb multiplayer i producent pozostawia sobie furtkę do ścigania nieuczciwych graczy. Choć tego typu twórczość społeczności z pewnością amerykańskiej firmie przynosi więcej rozgłosu niż strat finansowych.