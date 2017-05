Zobaczcie ujęcie z nowego Assassin's Creeda

Wszystko wskazuje na to, że jest to kontrolowany przeciek będący zaplanowaną przez sam Ubisoft akcją promocyjną. Już wielokrotnie wcześniej do sieci trafiały przedpremierowe materiały z produkcji tego studia. Wyciek zdjęcia zbiegł się zarówno z nadchodzącymi targami, na których ma zostać zaprezentowane demo rozgrywki, jak i z corocznym raportem finansowym wydawców Assassin's Creed.

Z danych, które zaprezentował Ubisoft wynika, że studio zarobiło 1,459 miliarda euro, co stanowi wzrost 4,7% rok do roku. Aż połowa wpływów pochodziła ze sprzedaży cyfrowej. Jednocześnie francuski wydawca chwali się pozycją numer jeden na świecie na początku 2017 roku, a w planach na lata 2018-2019 jest przekroczenie dwóch miliardów dochodów ze sprzedaży gier.