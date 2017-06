Zobaczcie jak wygląda nowy Wolfenstein

Ten rok może należeć do Bethesdy. Producent stawia na sprawdzone tytuły w odświeżonej oprawie. Najważniejszym z nich jest "Wolfenstein II: The New Colossus". Każdy, kto zagrywał się w pierwszą część z 1992 roku i doceniał "realizm" "Wolfensteina 3D", uśmiechnie się, przechodząc tę produkcję. Otrzymujemy niebanalną fabułę, która podobnie jak w "Wolfenstein II: The New Order" przenosi nas do rzeczywistości, w której naziści wygrali wojnę a alianci muszą walczyć z pozycji ruchu oporu. Tym razem odwiedzimy między innymi Roswell, Nowy Meksyk, Nowy Orlean oraz zniszczony Manhattan. Apetyty rosną po tym co zobaczyliśmy na konferencji Bethesdy na E3. Nie chodzi już tylko o strzelanie do "tych złych", ale o eksplorację świata, w którym zetkniemy się z maszynami kroczącymi, robotami i całą postapokaliptyczną otoczką, okraszoną dobrym - i często czarnym - humorem. Nie zabrakło oczywiście głównego protagonisty serii: oficera polskiego pochodzenia, B. J. Blazkowicza, który będzie w samym centrum wydarzeń. Premiera "Wolfensteina" 27 października. To nie jedyna elektryzująca wiadomość: dziś startuje otwarta beta "Quake Champions". Jednym z bohaterów, w którego wcielą się gracze, będzie właśnie Blazkowicz. "Quake Champions" ma dużą szansę stanąć w szranki z "Overwatchem" Blizzarda na niwie e-sportowej rywalizacji pomiędzy wydawcami. Nie zapominamy także o innych nowościach zaprezentowanych przez Bethesdę na E3. Dowiedzieliśmy się między innymi, że "Doom" oraz "Fallout 4" będą dostępne w wersji VR, zaś karcianka "The Elder Scrolls: Legends" trafi na iOS i Androida. Pogramy w nią także na Nintendo Switch. Dużą niespodzinaką jest zapowiedź "Dishonored: Death of the Outsider". Gra będzie w sprzedaży od 15 września na PlayStation 4, Xbox One X oraz na PC. Miesiąc później, 13 października, nowa odsłona "The Evil Within".