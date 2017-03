Pierwsza partia szachów w VR odbyła się w Warszawie

W szachy możemy grać na tradycyjnej planszy, ale też przez Internet z wykorzystaniem różnego rodzaju gier. Połączeniem tych dwóch możliwości jest wirtualna rzeczywistość, która sprawia, że czujemy się niemal tak, jak przy zwyczajnym stole - by przesunąć pionek musimy wykonać naturalny ruch dłonią. Widzimy też gesty naszego przeciwnika i słyszymy jego głos. W aplikacji stworzonej przez Immersion można nawet wywrócić butelkę wody czy całą planszę. Wirtualna rzeczywistość otwiera też możliwości na dowolne umiejscowienie gry - gracze mogą przenieść się do średniowiecznego zamku czy na stację kosmiczną. Do pierwszej partii szachów w trybie VR firma Immersion zaprosiła polskiego arcymistrza - Bartosza Soćko. Rozegrał on pojedynek z Aleksandrem Dumańskim - dyrektorem operacyjnym Immersion. Jeden z graczy miał na głowie gogle HTC Vive, drugi - Oculus Rifta. Na powyższym materiale możecie zobaczyć jak wyglądała taka rozgrywka. Szachy VR znajdują się obecnie w końcowej fazie programowania - gra pojawi się pod nazwą „Immersion Chess” na wszystkich dostępnych platformach VR już w drugim kwartale 2017.