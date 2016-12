Nadciąga „The Walking Dead: A New Frontier”

The Walking Dead: A New Frontier” właśnie debiutuje na komputerach PC i na konsolach Xbox One i PlayStation 4. Akcja gry dzieje się w cztery lata po wybuchu epidemii zombich, a fanów może ucieszyć fakt, że w scenariuszu znalazło się miejsce dla Clementine, jednej z głównych postaci poprzednich gier. Pojawia się też nowy bohater o imieniu Jabvier.

Gra dostępna będzie nie tylko na konsolach. „Jeszcze w tym tygodniu” studio Telltale Games zamierza wydać serialową grę również w wersji na iOS-a i Androida.