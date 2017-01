Enigmatis trafiło na PS4

Enigmatis: The Ghosts of Maple Creek to jedna z najważniejszych gier studia Artifex Mundi, bo to właśnie ona przysporzyła studiu popularność i była motorem napędowym do tworzenia kolejnych produkcji z gatunku HOPA.

Gra wraz z bonusowym rozdziałem zapewnia 8 godzin solidnej rozgrywki, podczas których przeprowadzimy własne śledztwo, eksplorując okolicę oraz zbierając i dopasowując do siebie poszlaki na specjalnej tablicy z dowodami. Interfejs gry został dostosowany do sterowania padem, by uprzyjemnić rozgrywkę na większych ekranach. Tytuł wspiera także PlayStation 4 Pro, umożliwiając grę w natywnej rozdzielczości 4K.

Enigmatis jest już dostępne w cyfrowym sklepie PlayStation w cenie 42 zł.