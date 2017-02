This is the Police - intrygująca gra strategiczno-przygodowa

This is the Police to strategiczna gra przygodowa, w której celem jest zdobycie 500 tysięcy dolarów przed upływem 180 dni. Tyle dokładnie brakuje bowiem głównemu bohaterowi do odejścia na emeryturę. Sposoby gromadzenia środków są zależne od wyboru gracza. Może on tuszować dowody w śledztwie, chodzić na układy z przestępcami, wyświadczać przysługi wpływowym ludziom z miasta albo rozwiązywać sprawy i zbierać dowody przeciwko sprawcom. "Zanurz się w pełnej politycznych intryg, kontrowersyjnej opowieści o korupcji i zbrodni. Kieruj swoimi ludźmi, reaguj na sytuacje kryzysowe. Do każdej sytuacji podchodź z rozmysłem. Czasami będziesz się mierzyć z trudnymi sytuacjami na miejscu zbrodni, a czasami będziesz negocjować z szefami światka przestępczego. Niekiedy będziesz unikać niewygodnych pytań dziennikarzy, a nawet będziesz lawirować podczas przesłuchań. Czy wytrzymasz taką presję wystarczająco długo, aby przejść na emeryturę z okrągłą sumką na koncie? Czy też wylądujesz za kratkami?" - możemy przeczytać na stronie gry. This is the Police wylądowało już na Steamie w cenie 14,99 euro. 22 marca 2017 roku gra ukaże się również na PS4 i Xbox One.