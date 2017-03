Zremasterowana wersja Full Throttle już w kwietniu!

Żeby nie przedłużać: gra trafi na PS4, PS Vita i pecety 18 kwietnia i kosztować będzie 14,99 dol. Zremasterowana wersja to w gruncie rzeczy grafika namalowana od nowa, w rozdzielczości HD. Gracze zresztą dostaną do dyspozycji możliwość "mieszania" zremasterowanych elementów z oryginalnymi - o ile oczywiście komukolwiek będzie chciało się eksperymentować w tej kwestii. Schafer już wcześniej wypowiadał się na temat remastera Full Throttle. Jego zdaniem, odświeżanie takich klasycznych produkcji pozwoli zachować je w pamięci graczy na trochę dłużej. My zastanawiamy się z kolei, czy jeśli Full Throttle byłoby nową grą, to czy byłoby w stanie zainteresować kogokolwiek w 2017 r.? Jak myślicie?